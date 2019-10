Le débrief sportif du week-end: succès rouches et mauves, titre mondial historique, coup de sang français

Les victoires du Standard, d’Anderlecht et de Charleroi, le titre mondial de Ryad Merhy, l’amère défaite du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby ou encore le superbe but de Radja Nainggolan en Serie A: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité sportive de ce week-end.

D1A: le Standard, Eupen, Anderlecht et Charleroi s’imposent

Contrairement à Mouscron qui a concédé sa première défaite de la saison à domicile face à Bruges, le week-end a plutôt souri aux autres équipes du sud du pays. Ainsi, aussi bien le Standard qu’Eupen, Anderlecht et Charleroi se sont imposé.

Merhy, nouveau champion du monde WBA des lourds-légers

Le Bruxellois Ryad Merhy est le nouveau champion du monde WBA Interim des lourds-légers à l’issue d’un combat disputé au Dôme de Charleroi. Une grande première dans l’histoire de la boxe belge.

Murray s’impose à Anvers en renversant Wawrinka

Andy Murray est le quatrième joueur à inscrire son nom au palmarès de l’épreuve, après les Français Richard Gasquet (2016) et Jo-Wilfried Tsonga (2017) et son compatriote Kyle Edmund (2018). Le Britannique est venu à bout de Stan Wawrinka en finale du tournoi belge.

Rugby: les demi-finales de la Coupe du monde sont connues

Si la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et l’Afrique du Sud ont tenu leur rang en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde rugby, ça a été beaucoup plus compliqué pour le pays de Galles qui ne doit sa place dans le dernier carré qu’à un coup de sang de l’international français Sébastien Vahaamahina.

De Bruyne de retour, Hazard à l’assist et Lukaku buteur... comme Nainggolan

En plus du retour de Kevin De Bruyne, qui s’est bien remis de sa blessure à l’aine, le week-end des Diables rouges a été marqué par l’assist important de Thorgan Hazard pour le compte du Borussia Dortmund et le doublé de Romelu Lukaku avec l’Inter Milan. Radja Nainggolan, lui, a inscrit un but d’anthologie pour Cagliari.

Une victoire de plus pour Colsaerts

Nicolas Colsaerts a remporté l’Open de France de golf, ce dimanche, sur le parcours du Golf National à Guyancourt.

Un ancien tennisman décède à 52 ans

Alexander Volkov, ancien joueur de tennis, est décédé ce samedi. L’ATP, le circuit professionnel masculin, l’a annoncé sur son site web sans pour autant préciser les raisons de son décès.

Martin Garrix composera l’hymne officielle de l’Euro 2020

Le DJ néerlandais est assuré de participer à l’Euro 2020 puisqu’il composera l’hymne officielle de la compétition.

Outre cette chanson officielle, Garrix produira la musique accompagnant les joueurs sur le terrain et celle utilisée dans les diffusions officielles.

MotoGP: Marquez remporte le Grand Prix du Japon

Marc Marquez, déjà couronné champion du monde MotoGP pour la saison 2019, a remporté dimanche le Grand Prix du Japon en devançant le Français Fabio Quartararo sur le circuit de Motegi.

