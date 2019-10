VIDÉO | Une patate en pleine lucarne et Radja Nainggolan retrouve la joie du but avec Cagliari

This strike from Nainggolan stayed hit. Great goal ???? pic.twitter.com/nQ8v6tom4n

Radja Nainggolan a inscrit son premier but de la saison ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Serie A. Un but fantastique qui a lancé Cagliari vers une victoire 2-0 face à la Spal et qui permet aux Sardes de grimper à la 5e place du championnat avec 14 points.

L’ancien Diable rouge s’est rappelé aux bons souvenirs de tous, ce dimanche après-midi, en inscrivant un but incroyable devant son public.

Sur la pelouse de Cagliari, le «Ninja» a ainsi dépoussiéré une de ses spécialités, la frappe à distance, pour faire exploser de joie ses supporters. Comment ? En récupérant un ballon à 25m du but et en lâchant un tir en drop qui est allé se loger dans la lucarne (9e).

Revenu à Cagliari cet été, Radja Nainggolan avait marqué pour la dernière fois en mai dernier lors de la dernière journée du championnat sous les couleurs de l’Inter Milan.

En deuxième période, Paolo Farago a inscrit, quant à lui, le deuxième but de Cagliari (67e).