Une gravure sur bois très rare de Charles Quint vendue 24.000 euros

Une gravure sur bois de près de 500 ans représentant le couronnement de Charles Quint a été vendue aux enchères samedi au prix de 24.000 euros.

C’est ce qu’ont indiqué dimanche par communiqué les responsables de la salle de vente bruxelloise Arenberg Auctions.

L’estampe de l’artiste anversois Robert Péril, longue de près de cinq mètres et haute de 60 centimètres, est constituée de 24 images. Elle représente le cortège du couronnement de Charles Quint comme empereur du Saint Empire romain germanique par le Pape en 1530 à Bologne. Durant plusieurs décennies, l’œuvre est restée aux mains d’un collectionneur privé de la capitale. Sa valeur était estimée entre 15.000 et 25.000 euros

Lors de cette même vente, un recueil de poésie contenant, entre autres, des mentions et des dessins originaux de James Ensor et de Léon Spilliaert, a trouvé acquéreur pour un prix de 97.500 euros, soit 80.000 euros de plus que sa valeur estimée à l’origine, qui avait été fixée à 20.000 euros.

Un croquis original de Picasso, des estampes de Brueghel, Christo, Magritte et Rembrandt, ainsi que des gravures de Bruxelles et de ses environs datant du Moyen-Âge ont aussi été mis en vente.

Au total, la vente aux enchères a permis de lever 765.000 euros. Cette vente aux enchères était la plus grande et la plus importante de Belgique en termes de vente de gravures et de dessins.