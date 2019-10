Nicolas Colsaerts agrandit son palmarès en remportant l’Open de France

Nicolas Colsaerts a remporté l’Open de France de golf, tournoi du Tour européen doté de 1,6 million de dollars, dimanche, sur le parcours du Golf National à Guyancourt.

Colsaerts a entamé le dernier tour avec trois coups d’avance sur le Sud-Africain George Coetzee et quatre sur un duo formé par l’Américain Kurt Kitayama et le Gallois Jamie Donaldson.

C’est pourtant Joachim B. Hansen, cinquième à cinq coups, qui a fait douter Colsaerts. Le Danois a ainsi pris la tête après le 16e trou grâce à six birdies et un bogey alors que Colsaerts, qui avait jusque-là inscrit un eagle, trois birdies et quatre bogeys sur sa carte partait à la faute et concédait un double bogey.

Mais Hansen craquait à son tour au 17e trou (double bogey). Colsaerts réussissait le par et repassait devant avec un coup d’avance sur Hansen et deux coups sur Coetzee avant le dernier trou.

Au 18e trou, Hansen terminait dans le par, tout comme Coetzee. Colsaerts en faisait de même et s’imposait.

After 7 years Nicolas Colsaerts is a winner again on the European Tour 🇧🇪🏆@Coelsss #OpenDeFrance pic.twitter.com/enM4OSN4mZ — The European Tour (@EuropeanTour) October 20, 2019

Le palmarès de Colsaerts sur le circuit européen comprenait jusqu’ici l’Open de Chine en 2011 et le World Match Play Championship en 2012.