Coupe du monde de cyclo-cross: le Belge Eli Iserbyt fait la passe de trois, vainqueur en solitaire à Berne

Eli Iserbyt a levé les bras au terme de la troisième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross disputée à Berne, dimanche en Suisse.

Déjà vainqueur aux États-Unis des manches à Iowa City et Waterloo, le Belge de l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal a devancé de 35 secondes le champion de Belgique Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) et Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal).

Iserbyt a renforcé son avance en tête du championnat du monde, affirmant rapidement sa suprématie sur la course.

La victoire chez les dames est revenue à la Néerlandaise Annemarie Worst, lauréate en solo devant sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado et la Britannique Anna Kay. Sanne Cant, championne du monde, a dû se contenter de la 8e place à près de 2 minutes de la tête. Laura Verdonschot a terminé 10e. La Tchèque Katerina Nash, lauréate à Waterloo fin septembre, a conservé la tête du classement malgré sa 7e place.

Chez les espoirs, la Belgique n’a pas eu voix au chapitre, Gerben Kuypers terminant 6e et meilleur Belge de cette première manche chez les espoirs. La victoire est revenue au Suisse Kevin Kuhn, en tête du début à la fin. Il a devancé le Néerlandais Ryan Kamp et son compatriote Loris Rouiller. Timo Kielich a terminé 7e, Toon Vandebosch 8e et Niels Vandeputte 10e.

Chez les juniors, Thibau Nys s’est imposé devant Jente Michels et Emiel Verstrynge pour former un premier podium entièrement noir-jaune-rouge.

La prochaine manche se déroulera le 16 novembre à Tabor, en République tchèque.