D2-D3 Amateurs: Les Francs Borains empochent la tranche en D2, Rochefort, Aische et Jodoigne l'emportent

Grâce à un but de Moudio à la 87e, les Francs Borains se qualifient pour le tour final, via le gain de la tranche. Stockay s'impose à La Louvière et Couvin retrouve le sourire contre Durbuy. En D3 A, le PAC et St Symphorien se neutralisent. En D3 B, Rochefort bute sur Oppagne, Rochefort prend la mesure de Huy, Aische, avec un doublé de Dethier, se défait de Warnant à la 92e, Jodoigne s'est fait peur à Ciney.

D2 Amateurs

La Louvière – Stockay 1-3

Buts: Bertrand (PEN 0-1, 58e), Boutgayout (0-2, 66e), Franco (1-2, 67e), Amrous (1-3, 76e)

En attendant les résultats de ce dimanche, Stockay s’immisce à la 2e derrière les Francs Borains. Le match s’est joué en 2e mi-temps et quasiment dans la dernière demi-heure. Un penalty de Bertrand était suivi par un but de Boutgayout pour les Stockalis. Franco, monté peu de temps auparavant, faisait 1-2, mais Amrous redonnait deux buts d’avance à ses couleurs. L’exclusion de Delmotte, pour deux jaunes, à la 90e, sera juste le petit bémol de la soirée.

Union Namur FLV - Francs Borains 1-2

Buts: Chaabi (PEN 0-1, 41e), Senakuku (PEN 1-1, 43e), Moudio (1-2, 87e)

Pour les Borains, la donne était simple, une victoire face aux Namurois et c’était la qualification assurée pour le tour final, via le gain de la 1ère tranche. Un penalty de chaque côté, juste avant la mi-temps, donnait un score équilibré au repos. Un autre penalty sera, quant à lui, raté par Cottenceau, à la 78e. Les Francs Borains ne se démontaient pas et finissaient par s’imposer grâce à Moudio.

Couv.-Mariemb. – Durbuy 3-0

Buts: Lorenzon (1-0 et 2-0, 35e et 72e), Hallaert (3-0, 88e)

Très importante victoire pour les Couvinois et ce grâce à un doublé de Lorenzon et un but d’Hallaert, en toute fin de partie. Il en faudra quelques-unes de plus pour se sortir de là où ils sont mais c’est déjà un bon début.

D3 A Amateurs

Pt-à-Celles Buzet - R. Symphorinois 1-1

Buts: Gilson (0-1, 37e), Cuypers (1-1, 68e)

Ces deux équipes perdent quelques plumes ces derniers temps, les Pont-à-Cellois venaient de concéder deux défaites alors que les Montois affichaient un 1/6 dans ce même laps de temps. Du coup, ce nul n’a rien d’illogique.

AQ Mons – Ganshoren 1-2

Buts : Dahmani (1-0, 6e), Kumba (1-1 et 1-2, 48e et 52e)

St Ghislain-TH - Ent. Manage 3-2

Buts : Revercez (0-1, 20e), Wattier (1-1, 36e), Heddaji (2-1, 42e), Fassin (3-1, 47e), Fromont (3-2, 50e)

D3 B Amateurs

Rochefort – Huy 3-1

Buts: Fontaine (1-0, 4e), Bajraktari (1-1, 28e), Labar (PEN 2-1, 58e), Antoine (3-1, 82e)

Rochefort s’impose fort logiquement, après avoir pris très vite l’avantage, par Fontaine. Mais Huy est revenu à hauteur dès la 28e suite à une réalisation de Bajraktari. En 2e mi-temps, un penalty de Labar et un but tardif d’Antoine font la différence.

Aische – Warnant 2-1

Buts: Dethier (1-0, 70e), Miezal (1-1, 80e), Dethier (2-1, 92e)

La partie s’est totalement emballée dans les vingt dernières minutes lorsque Dethier déflorait la marque. Dix minutes plus tard, Warnant égalisait par l’intermédiaire de Miezal. Alors qu’on se dirigeait vers un nul, Dethier, encore lui, délivrait les siens à la 92e.

FCB Sprimont – Oppagne 0-0

Deux mi-temps totalement différentes avec, dans la première, un Oppagne qui domina au nombre d’occasions face à des Sprimontois procédant par contre. A la reprise, Oppagne s’est vu acculer mais Sprimont n’a pas su faire sauter le verrou.

Ciney - RAS Jodoigne 2-3

Buts: Nicaise (0-1, 23e), Choisez (1-1, 32e), Ginion (1-2, 38e), Vanroy (1-3, 82e), Roldan-Simon (2-3, 84e)

Match un peu fou-fou dans le final, Nicaise faisait le 0-1, cependant, Choisez rétablissait l’égalité neuf minutes plus tard. Cela se poursuivait avec Ginion pour le 1-2, tout ça en un quart d’heure. Et puis, dans les dix dernières minutes, Vanroy pensait faire le break. Si son but sera très précieux, Jodoigne n’aura été réellement à l’abri que deux minutes, Roldan-Simon marquant le 2-3 à six minutes du terme.