Les Belges à l'étranger - Foket et Reims montent à la 3e place grâce à leur succès contre Montpellier

(Belga) Thomas Foket et Reims se sont hissés à la 3e place de Ligue 1 samedi soir grâce à leur succès 1-0 face à Montpellier lors de la 10e journée de championnat. Les Rémois (17 pts) pourraient descendre à la 4e place dimanche en cas de succès de Bordeaux contre Saint-Etienne.

Reims a marqué très tôt dans cette rencontre grâce à un but de Younis Abdelhamid (2e). Cela a suffi à l'équipe de Foket, présent 90 minutes sur la pelouse. Il était d'ailleurs le seul belge engagé en Ligue dans la soirée (Denayer a joué à 17h avec Lyon). Aaron Leya Iseka est en effet resté sur le banc lors de la victoire 2-1 de Toulouse contre Lille. Même sort pour Joris Kayembe, confortablement installé parmi les remplaçants lors de la défaite 1-0 de Nantes à Metz. Malgré cette défaite, les Canaris (19 pts) sont assurés de conserver leur deuxième place au terme de cette 10e journée. Toulouse est pour sa part 13e avec 12 points. - Pays-Bas - Hannes Delcroix et Anas Tahiri se mesuraient à l'Ajax avec leur club Waalwijk ce samedi pour le compte de la 10e journée d'Eredivisie. Les deux Belges ont joué 90 minutes mais n'ont pas pu éviter la défaite 1-2 de leur équipe, lanterne rouge du championnat. L'Ajax a marqué grâce à Dusan Tadic (46e) et Quincy Promes (76e) alors que Said Bakari avait égalisé à la 63e. L'autre Belge de Waalwijk Lennerd Daneels est resté sur le banc. Stijn Wuytens s'est lui aussi incliné avec son équipe l'AZ Alkmaar, battue 2-4 contre Heerenveen. Le défenseur belge a disputé 73 minutes. Mike Trésor Ndayishimiye est donc le seul à avoir engrangé les trois points suite à la victoire 0-1 de Willem II contre Twente. L'international espoirs est monté au jeu à la 65e minute tandis que Jorn Brondeel est resté sur le banc dans le camp adverse. Au classement Willem II est 7e avec 16 points, Alkmaar est 4e avec 20 points et Waalwijk est bon dernier avec 1 seule unité. (Belga)