Bart Swings a remporté samedi à Amsterdam le premier marathon de patinage de la KPN Cup aux Pays-Bas.

Swings s’est échappé en compagnie de Jorrit Bersgma, son équipier néerlandais au sein de l’équipe Royal A-Ware, à trois tours de la fin de la course, qui en comptait 125. Un tour plus loin, Swings s’isolait en tête. Il a devancé le Néerlandais Bart Hoolwerf et l’Italien Daniel Niero.