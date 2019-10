P1 Namur: Biesme poursuit sa série, Tamines et Chevetogne, faciles, Beauraing peut souffler

Septième matches sans défaite pour les Biesmois qui s'imposent dans le derby, Chevetogne et Tamines n'ont pas fait dans le détail contre Fernelmont et Neffe. Beauraing se donne de l'air en prenant la mesure de Loyersois qui marquent le pas.

P1 Namur

Samedi

Biesme - Molignée 2-1

Buts: Dache (1-0, 27e), Lengelé (2-0, 42e), Boudin (2-1, 49e)

Logique respectée dans ce derby avec des Biesmois qui ont confirmé leur excellente forme, poussant leur série à sept matches sans défaite. Les buts de Dache et Lengelé, en première mi-temps, ont été suffisant et ce même si Boudin avait redonné l’espoir, très tôt, à la reprise, pour Molignée, qui ne parviendra pas à faire plus.

Chevetogne - Fernelmont-Hemptinne 3-0

Buts: Fadeux (1-0, 42e), Minon (2-0 et 3-0, 77e et 86e)

Après deux matches sans victoire, Chevetogne a remporté son duel de promus. Une victoire nette, certes, mais qui s’est surtout dessinée dans le dernier quart d’heure. Fadeux avait fait le 1-0, juste avant la pause, et un doublé de Minon, en dix minutes, assurait les trois points, alors que Fernelmont s’était retrouvé à dix, à la 64e, suite à l’exclusion, pour deux jaunes, de Poncin.

Tamines - Neffe 4-0

Buts: Bojovic (1-0, 5e), François (2-0, 25e), Mwemwe (3-0, 52e), Bulfon (4-0, 79e)

Le leader n’a pas fait dans la dentelle et s’impose fort logiquement. Un coup-franc de Bojovic à la 5e facilitait les choses. François doublait la mise avant le repos. Mwemwe aggravait une marque que Bulfon, monté cinq minutes auparavant, clôturait.

Beauraing - Loyers 2-1

Buts: Piérard (1-0, 38e), Diallo (1-1, 60e), Kurbali (2-1, 62e)

Les Loyersois sont entrain de marquer le pas avec cette seconde défaite de suite, après celle contre Profondeville. Beauraing peut, momentanément, respiré avec son 4/6 grâce à Piérard et Kurbali. Diallo avait égalisé, entre les deux.

DIMANCHE

15.00 Grand-Leez - Wépion

15.00 Condrusien - Pesche

15.00 Nismes - Andenne

15.00 Profondeville - Rhisnes