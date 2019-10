Andy Murray rejoint Stan Wawrinka en finale de l’European open

Andy Murray s’est qualifié à son tour pour la finale de l’European Open de tennis, 4e du nom, une épreuve ATP 250 disputée sur surface dure et dotée de 635.750 euros, samedi à la Lotto Arena d’Anvers.

Andy Murray (ATP 243), 32 ans, a battu l’une des révélations du seul tournoi ATP belge au calendrier, le Français Ugo Humbert, 21 ans, 70e mondial, tombeur de David Goffin (N.2/ATP 14) au 2e tour jeudi (6-3, 6-1).

Le Britannique s’est imposé en trois manches 3-6, 7-5, 6-2 en 2 heures 22 minutes de match.

Le jeune Français aura pourtant réussi à faire douter le Britannique en remportant le premier set en 41 minutes (3-6) sur un jeu blanc avec un très bon service (alors à 71% de première balle). Les frappes puissantes en coup droit de ce gaucher avaient fait le plus dur dans le 6e jeu, celui qu’a perdu Andy Murray sur sa mise en jeu.

Toujours bien dans son tennis, Humbert voyait pourtant l’Écossais reprendre espoir en le breakant dans le 4e jeu. Humbert ne lui laissait cependant pas le temps des illusions en contre-breakant Murray de suite (3-2) pour revenir à trois partout. À 6-5, le Français craquait pour la deuxième fois sur son jeu de service permettant à son adversaire, sur une double faute (sa 3e), de revenir dans le match (7-5) au bout de 1h40 minutes de jeu.

Un peu émoussé par un quatrième match d’affilée en simple, ce qui ne lui est plus arrivé depuis juillet 2018 à Washington, Andy Murray rassemblait pourtant son énergie pour déstabiliser le jeune Français et lui prendre son service pour mener 3 à 0 dans le set décisif. L’expérience du Britannique l’autorisait à filer vers une place de finaliste, sa première depuis près de deux ans.

L’Écossais, de retour sur le circuit depuis le mois d’août, aligne en effet quatre succès en simple de suite dont une victoire sur Kimmer Coppejans au premier tour (6-4, 7-6 (7/4)).

Andy Murray affrontera en finale le Suisse Stan Wawrinka (N.4), 34 ans, 18e mondial, vainqueur de son côté en demi-finale de l’Italien Jannik Sinner, 18 ans, 119e mondial, l’autre révélation de la semaine anversoise (6-3, 6-2).

Stan Wawrinka est titulaire de 16 trophées ATP, mais son dernier titre remonte à 2017 à Genève. Il s’était incliné en finale à Rotterdam pour sa seule finale de l’année, ce sera sa 30e dimanche à Anvers.

Andy Murray n’a certes plus gagné de tournois depuis 2017 à Dubaï, mais il compte 45 titres ATP à son palmarès et disputera dimanche la 68e finale de sa carrière illuminée par trois victoires en Grand Chelem (Wimbledon en 2013 et 2016, et l’US Open 2012) et un titre olympique (Rio 2016).

Dick Norman, le directeur du tournoi, peut se réjouir de voir deux joueurs du calibre de Murray et Wawrinka disputer la finale d’un tournoi ATP 250 dimanche à 16h00.