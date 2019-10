Quand Zlatan chambrait Lukaku: «50 euros pour chaque bon contrôle que tu feras»

Adepte des déclarations croustillantes, Zlatan Ibrahimovic a livré une anecdote succulente à propos de son ex-coéquipier Romelu Lukaku.

Coéquipier de Big Rom durant une saison chez les Red Devils, la légende suédoise n’a pas hésité à le chambrer sur ses contrôles de balle, comme il le révèle dans la Gazzetta Dello Sport.

«À Manchester United, nous avons fait un pari, je lui ai dit: ‘Je te donnerai 50 euros pour chaque bon contrôle que tu feras. Il a répondu: «Qu’est-ce que je gagne si je les réussis tous?» Je lui ai dit ‘Rien’ et qu’il deviendrait simplement un meilleur joueur. Il n’a jamais accepté le pari. Peut-être avait-il peur de perdre», ironise le joueur des Los Angeles Galaxy.

Blague à part, Zlatan apprécie l’attaquant des Diables et est persuadé que son ancien partenaire de vestiaire va réussir son pari en Italie. «Lukaku a cette folle envie de faire ses preuves et je suis sûr qu’il réussira aussi à l’Inter.»

Le joueur de 38 ans révèle ensuite qu’à son arrivée à Manchester United, on lui a demandé de citer un bon attaquant de Premier League. «J’ai dit Lukaku, parce qu’il est fort et qu’il met beaucoup de buts. Il ne faut pas s’attendre à une bonne technique de la part de Lukaku. Sa plus grande force est son énorme puissance.»