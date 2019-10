NBA | Qui succédera à Toronto: «Personne ne parle d’eux, mais ils pourraient tout déchirer»

Duke Tshomba nous livre ses pronostics en marge de l’ouverture de la saison NBA, laquelle aura lieu mercredi.

La saison dernière, Duke Tshomba était l’un des rares à voir en Toronto le possible champion. Cette année, le plus belge des «insider» de la NBA nous livre à nouveau son pronostic avec, cette fois encore, des surprises.

«Au risque de surprendre, un duo qui me met l’eau à la bouche, c’est celui que l’on retrouve dans l’Oregan, chez les Trail Blazers: Damian Lillard et CJ McCollum. Ce dernier a signé son extension et va donc pouvoir jouer libéré. Portland a conservé la même ossature qui a déjà fait ses preuves et personne ne parle d’eux. C’est peut-être l’année ou jamais pour eux… Qui sera champion? Je dirais quand même les Clippers. Mais ça reste les Clippers! D’une manière ou d’une autre, il y a toujours quelque chose qui foire quelque part. Disons que c’est à eux de perdre le titre cette année! Sinon, je vois bien Portland. Personne n’en parle, mais j’aime beaucoup ce qu’ils font…»