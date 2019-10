Proximus League - Vainqueur de Lokeren, Westerlo ne rate pas l'occasion de prendre la tête

(Belga) Westerlo s'est imposé à domicile vendredi face à Lokeren (2-0) en ouverture de la onzième journée de Proximus League. Les Campinois en profitent pour prendre la tête du championnat à trois journées du terme de la première tranche en attendant les résultats des autres rencontres.

Westerlo menait déjà 2-0 à la pause grâce à des réalisations de Gilles Dewaele (13e) et de Noel Naby Soumah (43e). Deux rencontres auront lieu samedi: la lanterne rouge Roulers recevra tout d'abord l'Union Saint-Gilloise en fin d'après midi (17h00) avant que Virton, leader à l'entame de cette onzième journée, ne se déplace au Beerschot (20h30). Enfin, dimanche, Oud-Heverlee Louvain tentera de ramener les trois points de son déplacement à Lommel (16h00). Au classement, Westerlo (22 points) est pour l'instant en tête avec une unité d'avance sur Virton. OHL (19) et l'Union (19) sont en embuscade. Suivent le Beerschot (11), Lokeren (10), Lommel (7) et Roulers (5). (Belga)