Le Club de Bruges inflige à Mouscron sa première défaite de la saison à domicile

Les Brugeois prennent les trois points (0-1) à Mouscron et augmentent ainsi leur avance au championnat en attendant les autres résultats de la 11e journée de championnat.

Le Club de Bruges a infligé vendredi à Mouscron sa première défaite de la saison à domicile (0-1) lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Les Brugeois (26 points) en profitent pour creuser l’écart en tête du classement avec désormais six unités d’avance sur le Standard de Liège, qui reçoit le Racing Genk samedi en début de soirée (18h). Mouscron (16 points), huitième, suivra avec attention ce duel puisque les Limbourgeois occupent actuellement la sixième place avec le même nombre de points.

Les spectateurs présents au Canonnier devaient attendre la 38e minute de jeu pour vibrer une première fois. Au terme d’une belle action collective brugeoise, Krepin Diatta voyait son tir être contré par la main ferme du portier hurlu Jean Butez. Deux minutes plus tard, le Club de Bruges, ragaillardi, prenait l’avance sur une reprise de volée d’Hans Vanaken dans le rectangle (40e).

Peu après l’heure de jeu, les visiteurs étaient tout proches de doubler la mise mais Emmanuel Dennis trouvait Butez sur sa route (62e). Le portier français était à nouveau à la parade en fin de rencontre après une belle infiltration de Ruud Vormer (81e). Les Brugeois pensaient finalement planter une deuxième rose des œuvres de Diatta dans le temps additionnel mais le but était annulé grâce à l’assistance vidéo pour une faute de main de Vormer à l’origine de l’action (90e+1).

Le Club de Bruges se prépare au mieux avant de recevoir mardi le Paris Saint-Germain au stade Jan Breydel dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

