Andy Murray rejoint le dernier carré de l’European Open, une première depuis son opération

Andy Murray s’est qualifié pour les demi-finales de l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure et doté de 635 750 euros, vendredi. Le Britannique, 243e joueur mondial, a été bousculé par le Roumain Marius Copil (ATP 92), battu 6-3, 6-7 (7/9), 6-4. Il rejoint le dernier carré d’un tournoi pour la première fois depuis son opération en janvier.

Murray, 32 ans, semblait filer vers une victoire sans encombre: vainqueur du premier set 6-3, il menait 4-1 dans le deuxième set lorsqu’il a manqué quatre balles de break pour se porter à 5-1. Au lieu de cela, il a vu Copil, 29 ans, revenir dans la partie et remporter le jeu décisif pour égaliser une manche partout.

Le troisième set est resté en équilibre jusqu’au neuvième jeu, moment choisi par Murray pour faire le break. L’Écossais a ensuite mis fin à la rencontre sur sa première balle de match.

