La Ville de Namur a inauguré vendredi la rampe d'accès pour vélos menant au pont du Luxembourg, côté Jambes. Cette infrastructure s'inscrit dans le développement d'une voie cyclo-piétonne urbaine de quatre kilomètres de long.

La réalisation de ce nouveau RAVeL urbain est un projet ambitieux pour Namur et la Wallonie. Il doit relier le RAVeL d'Hoegaarden à celui de la Meuse, en contournant la corbeille et en connectant les gares de Namur et de Jambes.

Le pont du Luxembourg était jusqu'à présent un obstacle pour les cyclistes, obligés de pousser leur vélo dans les escaliers, où une goulotte avait été installée. La rampe d'accès inaugurée vendredi, dont la réalisation a coûté 834.000 euros, est une première étape en vue d'une connexion directe vers le boulevard Cauchy. A terme, une passerelle devrait permettre aux usagers de circuler au-dessus de l'avenue Albert 1er, dans le prolongement du pont du Luxembourg. De cette manière, ils ne devront plus passer sous le pont pour faire la jonction avec le boulevard Cauchy, qui a aussi fait l'objet d'aménagements.

Le budget pour cette deuxième phase est estimé à 665.000 euros. Les travaux devraient commencer au printemps 2020 pour se terminer à l'automne. Autrement dit, dans un an, les cyclistes et autres usagers pourront faire le trajet gare de Namur-rue Mazy d'une seule traite, sans passer par la circulation.

D'autres tronçons sont également en cours de réalisation ou de préparation, afin de faire du RAVeL urbain une réalité continue de quatre kilomètres. "C'est une négociation au cas par cas, pas par pas", a souligné le cabinet de l'échevine de l'Urbanisme, Stéphanie Scailquin. "D'une part, ce projet implique un partenariat public entre la Ville et le Service public de Wallonie. De l'autre, il implique une bonne collaboration avec des acteurs privés. Nous chargeons notamment les porteurs de projets urbanistiques de réaliser la portion de voie cyclo-piétonne devant leur construction quand il y a lieu".