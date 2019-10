Nicolas Colsaerts en tête de l’Open de France

Grâce à un deuxième tour en 66 coups, cinq sous le par, Nicolas Colsaerts a pris la tête de l’Open de France de golf, tournoi du Tour européen doté de 1,6 million de dollars, vendredi, sur le parcours du Golf National à Guyancourt.

Le Bruxellois, 36 ans, pointait en cinquième position après un solide premier tour en 67 coups. Colsaerts a encore fait mieux vendredi. Avec sept birdies pour deux bogeys, Colsaerts a rendu une carte de 66, cinq sous le par. Il porte son total à 133, neuf sous le par, et partage la première place avec le Sud-Africain George Coetzee. L’Américain Kurt Kitayama est troisième à un coup.

«Je suis très content», a déclaré Colsaerts. «Ce matin, le jeu était difficile avec le vent fort, qui soufflait dans une autre direction par rapport à jeudi. Mon contrôle de la balle était très bon et si tu peux frapper au bon endroit, tu as des possibilités de birdie. Avec ce vent, ce n’est pas parcours pour jouer offensivement. Espérons que les conditions restent les mêmes.»

Thomas Detry a réussi un joli bond. Le Bruxellois, 26 ans, a rallié le club-house en 68 coups, après six birdies et trois bogeys, ce qui lui permet de grimper de la 50e à la 13e place. Detry compte six coups de plus que Colsaerts et Coetzee.

Thomas Pieters, 90e après un premier tour en 74 coups, a rendu une carte de 69, deux sous le par, après quatre birdies et deux bogeys. Il pointe au 47e rang.

Classement après le 2e tour Open de France, Guyancourt:

1. Nicolas Colsaerts (Bel) 133 = 67-66 -9

. George Coetzee (AfS) 133 = 65-68

3. Kurt Kitayama (USA) 134 = 66-68

4. Richie Ramsay (Eco) 135 = 66-69

5. Joachim B. Hansen (Dan) 136 = 68-68

13. Thomas Detry (Bel) 139 = 71-68

47. Thomas Pieters (Bel) 143 = 74-69