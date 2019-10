Athénée royal d’Uccle 2: arrêts de travail dès lundi pour la rénovation de l’école

Des arrêts de travail d’une heure seront marqués tous les jours à compter de lundi et pour une durée indéterminée.

Des arrêts de travail d’une heure, de 11h50 à 12h45, seront marqués tous les jours à compter de lundi et pour une durée indéterminée à l’athénée royal d’Uccle 2. Ils sont couverts par un préavis qui a été déposé par le syndicat SLFP. Les enseignants appellent à une rénovation de leurs locaux.

Le syndicat dénonce des problèmes de fuites de gaz régulières, des problèmes de chauffage à cause de la vétusté des chaudières, des infiltrations d’eau et des éclairages défectueux et dangereux. Il remarque que des locaux ont même été déclarés insalubres.

Les enseignants et le syndicat s’offusquent des conditions d’apprentissage, qu’ils jugent déplorables. «Cela fait des années que ça dure et qu’on nous fait des promesses», souligne Khalid El Mahroug, vice-président de la section SLFP de Bruxelles. «Le personnel n’en peut plus et aujourd’hui les parents et les élèves s’en mêlent. Un cadastre des travaux à réaliser a été fait, mais ils n’ont jamais été effectués. La DGI (Direction Générale de l’Infrastructure) est intervenue il y a quelques années en disant qu’elle ferait le nécessaire, mais personne ne passe à l’action».

L’athénée royal d’Uccle 2 appartient au réseau d’enseignement de la communauté française, de même que l’athénée royal de Ganshoren. Le personnel et les parents d’élèves de ce dernier établissement se sont également mobilisés cette semaine pour dénoncer l’état de délabrement de leurs locaux et l’inaction du pouvoir organisateur en rapport.