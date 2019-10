European Open: Stan Wawrinka qualifié pour les demies

Ce n’est que la deuxième fois de la saison que le Suisse rejoint le dernier carré d’un tournoi, après Rotterdam en février, où il a atteint la finale.

Le Suisse Stan Wawrinka s’est qualifié pour les demi-finales de l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure et doté de 635 750 euros. Wawrinka, 18e joueur mondial et tête de série N.4, est venu à bout 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 du Français Gilles Simon (ATP 47) après 2 heures et 15 minutes, vendredi.

Wawrinka défiera pour une place en finale la révélation de l’European Open, Jannik Sinner. L’Italien, 18 ans, 119e mondial, a écarté l’Américain Frances Tiafoe (ATP 53) 6-4, 3-6, 6-3.