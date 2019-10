Agressée par deux individus violents près de Don Bosco à Tournai

Jeudi, en début d’après-midi, une personne a été violemment agressée par deux individus à proximité de l’école Don Bosco, au boulevard léopold, à Tournai.

Jeudi, vers 13 h 30, une personne qui circulait à pied au boulevard Léopold, à Tournai, a été abordée par deux individus sortant d’une voiture garée non loin de Don Bosco. L’un des deux l’a agrippée par sa veste et l’a plaquée contre le mur de l’école tandis que le second la menaçait d’un couteau qu’il tenait dans la main gauche.

Ce dernier s’est fait remettre la casquette, les lunettes et quelques effets de la victime. Il a pris soin de lui rendre son GSM qu’il trouvait trop vétuste avant de repartir avec le premier agresseur vers la voiture où les attendait un troisième homme.

Ils ont alors pris la fuite en voiture en remontant le boulevard.

La police de Tournai a ouvert une enquête.