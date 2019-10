Le débrief du jour: perquisitions chez Nethys et Moreau | Drame dans un abattoir | Taxes américaines contre l’UE

Des perquisitions ont été menées dans le cadre du dossier Nethys/Enodia, un accident a coûté la vie à un ouvrier dans un abattoir, les États-Unis dévoilent leurs droits de douane supplémentaires: voici le condensé de l’actualité de ce vendredi.

1. Nethys: pas d’indemnités et des perquisitions

Le CA de Nethys a rompu le contrat de Stéphane Moreau avec effet immédiat et sans indemnités. Plus tôt dans la journée, des perquisitions ont été menées au siège d’Enodia/Nethys. Les domiciles de Stéphane Moreau et de François Fornieri ont également été visés.

LIRE PLUS | Le contrat de Stéphane Moreau rompu sans indemnités ; perquisitions au siège d’Enodia/Nethys

2. Accident mortel à l’abattoir

Un accident de travail s’est produit vendredi à l’abattoir de Gilly (Charleroi). Un ouvrier a perdu la vie alors qu’il travaillait sur le site.

LIRE PLUS | Dramatique accident de travail à l’abattoir de Gilly : un ouvrier perd la vie

3. Les États-Unis dégainent leurs taxes contre l’Europe

Les États-Unis ont imposé pour 7,5 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur tout un éventail de marchandises en provenance des pays de l’Union européenne.

LIRE PLUS | Washington impose 7,5 milliards de dollars de droits de douane aux pays de l’UE

4. Fermetures d’agences Belfius

Belfius a annoncé vendredi, lors d’un conseil d’entreprise, son intention de fermer 23 agences de son réseau salarié en Flandre.

LIRE PLUS | Belfius veut fermer une vingtaine d’agences en Flandre

5. Syrie: Erdogan menace

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti vendredi que l’offensive dans le nord-est de la Syrie reprendrait dès mardi soir si les forces kurdes ne se retirent pas de ce secteur comme prévu dans l’accord de trêve.

LIRE PLUS | Offensive turque en Syrie : Erdogan menace de reprendre l’offensive si l’accord n’est pas respecté