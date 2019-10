Mettre l’info constructive en lumière

Durant cette semaine, les médias francophones belges mettent en avant l’info constructive. Une démarche bien ancrée au sein de L’Avenir.

C’est une première: durant toute cette semaine, tous les médias francophones belges (à l’exception de LN24) mettront en avant «l’information constructive».

Aujourd’hui, un(e) journaliste sait qu’il a un impact sur la société qui l’entoure de par la vision du monde qu’il véhicule. C’est pourquoi au-delà de la mission d’information, il doit proposer aux lecteurs une information porteuse de perspective et de solution.

Le journaliste ne doit pas «se contenter d’être le chien de garde de la démocratie, il doit aussi être son chien guide», glisse Leslie Rijmenams, membre de l’ASBL NEW6S qui a pour objectif de susciter (ou de poursuivre) une réflexion sur le contenu proposé par les médias.

Pas question pour autant de tomber dans le publireportage, la vision simplificatrice ou de nier les problèmes.

Leslie Rijmenams affirme que les journalistes peuvent activer trois leviers pour cette approche «constructive». «Le premier est le ton et le choix du vocabulaire. La perception du grand public dépend en effet des premières informations qu’il reçoit. D’où l’importance, en presse écrite, des titres, des photos…). Le deuxième levier est la recherche d’une ou de pistes de solution, de réflexion. Et le troisième levier est le suivi des dossiers. Revenir sur les faits, une semaine, un mois ou un an plus tard et faire le point.»

Au quotidien et dans nos séries

Cette approche de «journalisme constructif», les rédactions de L’Avenir l’ont dans leurs gènes, elle fait partie de leur ADN.

Au quotidien ou dans le cadre de séries de longue haleine, comme «Destination communes», les journalistes de L’Avenir ont à cœur de choisir les infos justes en leur donnant un angle constructif. Un exemple? Le dossier 37 de «Destination communes» s’intitulait «Mobilité à la campagne: des solutions quand on n’a pas de voiture». Dans ce cadre, nous avions été à la rencontre de personnes tentant de faciliter la mobilité, nous avions interrogé nos abonnés…

Pour L’Avenir, participer à cette semaine de l’info constructive coulait donc de source.

La thématique générale de cette semaine s’intitule «Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre?» Durant sept jours, nous estampillerons une série d’articles du journal et du site internet avec le logo «semaine de l’info constructive». Une façon de mettre en avant cette approche particulière, de vous inviter à (re)découvrir un travail qui s’inscrit dans la durée et qui vise à renouer la confiance avec ses lecteurs, avec vous.