La sensation italienne Jannik Sinner se hisse en demi-finale à Anvers

Bénéficiaire d’une wild card, le joueur italien saisit pleinement sa chance à l’European Open.

L’Italien Jannik Sinner (ATP 119) est le premier à rejoindre les demi-finales du tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers, épreuve sur surface dure comptant pour l’European Open et dotée de 635 750 euros. À la Lotto Arena, le tennisman de 18 ans s’est défait vendredi de l’Americain Frances Tiafoe (ATP 53) en trois sets: 6-4, 3-6 et 6-3. La partie a duré 1 heure et 43 minutes.

Sinner, bénéficiaire d’une wild card, affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre le Suisse Stan Wawrinka (ATP 18), quatrième tête de série, et le Français Gilles Simon (ATP 47). L’Italien pourrait se qualifier pour la première finale ATP de sa jeune carrière professionnelle.

En huitième de finales, Sinner avait déjà créé la sensation en éliminant le Français Gael Monfils (ATP 13), première tête de série du tournoi, en deux sets secs: 6-3 et 6-2.