Umtiti de retour avec Barcelone après 5 semaines d’absence sur blessure

Samuel Umtiti a reçu vendredi «le feu vert médical» pour réintégrer l’effectif du FC Barcelone, après 5 semaines d’absence suite à une blessure au pied droit, a annoncé le club catalan.

L’international et champion du monde 2018 est donc disponible dès le prochain match des Blaugrana, samedi, face à Eibar en match de Liga.

MEDICAL NEWS@samumtiti and @JuniorFirpo03 have been declared fit! 👏

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/WhNWZl7ekr