Erdogan menace de reprendre l’offensive en Syrie si l’accord n’est pas respecté, Trump tempère

Les actions menées par les troupes de Recep Tayyip Erdogan pourraient reprendre dès mardi soir. De son côté, Donald Trump affirme que son homologue turc est déterminé à ce que la trêve soit appliquée.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti vendredi que l’offensive dans le nord-est de la Syrie reprendrait dès mardi soir si les forces kurdes ne se retirent pas de ce secteur comme prévu dans l’accord de trêve.

«Si les promesses sont respectées d’ici mardi soir, la question de la zone de sécurité aura été résolue. Faute de quoi, l’opération Source de Paix reprendra dès que le délai de 120 heures expirera», a déclaré M. Erdogan lors d’une conférence de presse.

De son côté, le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lui avait assuré qu’il était déterminé à ce que la trêve en Syrie annoncée jeudi soit appliquée.

«Je viens de parler au président Erdogan […] Il m’a dit qu’il y avait eu des tirs de mortier mineurs […] qui ont été rapidement supprimés […] Il veut vraiment que le cessez-le-feu, ou la trêve, fonctionne», a tweeté M. Trump.

Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t.....