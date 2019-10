INFOGRAPHIES | Le vol de vélo augmente à Bruxelles. De près de 7% par an depuis 2012. «Ce n’est plus anodin», déplore-t-on. Des zones de police au dépôt des vélos retrouvés, L’Avenir questionne les spécialistes. Pourquoi ces chiffres noirs? Qui sont les voleurs? Où revendent-ils? Sont-ils punis? Et à l’heure du défi climatique, comment enrayer le phénomène dans une ville qui encourage le deux-roues comme alternative de mobilité?