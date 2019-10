Nabilla fière de son ventre post-accouchement

Maman depuis le 11 octobre d’un petit Milann, la star de téléréalité a décidé de ne rien cacher de son quotidien et a fait son retour sur les réseaux sociaux après une petite baisse de régime.

Après son accouchement par césarienne, Nabilla était restée un peu à l’écart des réseaux sociaux. Le temps de profiter pleinement des premiers instants avec Milann mais aussi de surmonter un petit coup de mou dû aux nombreux changements qui surviennent après une naissance.

Nabilla a posté une photo de son ventre toujours arrondi post-accouchement. Snapchat «Je suis encore un peu fatiguée, j’ai mal au dos, j’ai ma cicatrice qui me fait un peu mal, mais quand je regarde mon fils, je m’en fous complètement. Je suis sur une sorte de petit nuage. J’avais besoin de prendre le temps de me retrouver et de me reposer, car je n’étais vraiment pas bien. Je ne faisais que pleurer, ensuite j’étais contente… C’était un peu compliqué de gérer ces émotions. J’avais aussi besoin de faire connaissance avec mon bébé», explique Nabilla sur Snapchat.

Mais la starlette est à présent de retour et ses fans n’en manqueront pas une miette. Elle a d’ailleurs posté une photo de sa silhouette encore marquée par la grossesse. «Mon ventre a dégonflé, mais il est toujours là. Mais je m’en fous.»

Une façon aussi de déculpabiliser toutes les jeunes mamans qui ne retrouvent pas leur silhouette «pré-bébé», directement après leur accouchement.