Le chantier sur l’E40 entre Alleur et Loncin entre dans sa dernière phase: moins de bouchons dès lundi

Le gros chantier en cours sur l’E40 entre Alleur et Loncin entre dans sa dernière phase. Il faudra néanmoins attendre l’été 2020 pour qu’il s’achève.

Le chantier qui se tient entre Alleur et Loncin, sur l’E40 en région liégeoise, occupe pas mal d’espace dans les bulletins d’info trafic, depuis avril dernier. Il n’est pas vraiment près de s’achever, mais entre néanmoins dans sa dernière phase, indique ce vendredi la Sofico, gestionnaire du réseau autoroutier wallon. Les travaux avancent bien et devraient s’achever, comme prévu, pour l’été 2020.

Mise à quatre voies

Les travaux consistent à réhabiliter l’autoroute en profondeur sur un tronçon de 2,6 km, dans les deux sens de circulation. Une bande de circulation supplémentaire est instaurée, à nouveau dans chaque sens, pour fluidifier à proximité de l’échangeur de Loncin et sur un tronçon qui voit passer 100 000 véhicules quotidiens. L’aménagement des bandes d’arrêt d’urgence, l’installation d’un nouvel éclairage LED et le remplacement des panneaux acoustique sont également au menu, pour un chantier dont le budget est estimé à 17 millions d’euros hors TVA.

Sofico

La dernière phase débutera ce lundi 21 octobre. En direction de l’Allemagne, les travaux de voirie sont achevés. En direction de Bruxelles, par contre, des travaux de voirie doivent encore être réalisés, de même que le renouvellement des panneaux acoustiques et de l’éclairage.

Moins de bouchons dès lundi, en principe

En termes de mesures de mobilité, la transition s’opérera durant tout le week-end, de vendredi soir jusqu’à lundi aux aurores. Plusieurs déviations seront instaurées. À partir de lundi, la circulation s’effectuera à nouveau sur trois bandes rétrécies, avec limitation de la vitesse à 70 km/h (50 km/h dans les chicanes).

Bonne nouvelle, par contre: la circulation se fera sur trois bandes et non plus deux, en entrant dans l’échangeur de Loncin depuis le chantier en direction de Bruxelles (E40) et Namur (E42). Cet élargissement devrait en principe réduire les embouteillages devenus quotidiens dans cette zone.