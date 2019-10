Avez-vous bien suivi l’actualité régionale cette semaine? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz de 10 questions.

Une bulle pour permettre aux élèves de débattre, la mésaventure d’un voleur, une star du rap à Nivelles, le beau parcours d’un bourgmestre dans un jeu télévisé... Cela s’est passé près de chez vous et cela pourrait vous étonner!