Carles Puigdemont auditionné dans les locaux de la police fédérale

L’ancien ministre-président de la Catalogne Carles Puigdemont a été auditionné vendredi dans les locaux de la police fédérale, rapportent plusieurs médias. Le parquet de Bruxelles prévoit une communication dans l’après-midi.

Selon LN24, M. Puigdemont se serait présenté à la police fédérale «à sa propre initiative».

Lundi, la Cour suprême espagnole a condamné neuf dirigeants sécessionnistes à des peines comprises entre neuf et 13 ans de prison pour sédition et, pour certains, malversations. Elle a également émis un nouveau mandat d’arrêt européen et international contre l’ancien président régional catalan Carles Puigdemont pour la tentative de sécession de 2017.

Le parquet de Bruxelles, qui a reçu le mandat d’arrêt, s’est refusé à tout commentaire, annonçant une communication dans l’après-midi.