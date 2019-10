Le bourgmestre de Pecq élimine 70 de ses concitoyens sur RTL-TVI

Joli parcours pour Aurélien Brabant dans le jeu 71. Il a éliminé tous ses adversaires mais aussi réussi le «quitte ou double». L’argent reviendra à l’école Saint-Marin pour l’aménagement d’une rampe depuis cette dernière vers la bibliothèque et la salle de sports.

«C’est l’un des plus jeunes bourgmestres de Wallonie que j’accueille aujourd’hui…» annonce d’emblée Jean-Michel Zecca, présentateur-vedette de RTL-TVI, en recevant sur le plateau du jeu 71, mercredi soir, le bourgmestre Écolo de Pecq, Aurélien Brabant.

La vidéo de présentation de la commune s’est clôturée par un gros plan sur un bourgmestre annonçant d’emblée la couleur en lançant à ses adversaires: «malgré mon plâtre, aujourd’hui, vous serez les bras cassés…»

Un plâtre remplacé par une attelle lors du direct de mercredi soir et que le principal intéressé justifia par le «mauvais maniement d’un punching ball» installé sur le site d’une festivité locale.

Mais revenons en à l’émission durant laquelle le premier magistrat pecquois devait tenter d’éliminer 70 de ses compatriotes en répondant (mieux qu’eux) à des questions de culture générale. Cela, dans le but de remporter une cagnotte destinée à soutenir le projet d’installation d’une rampe entre l’école Saint-Martin, la salle de sports et la Aurélien Brabant devait éliminer 70 adversaires… EdA bibliothèque. De manière à permettre aux écoliers d’éviter le long détour qu’ils sont obligés de consentir pour rejoindre actuellement ces salles.

Un démarrage sur les chapeaux de roue…

Parmi les 70 adversaires d’Aurélien Brabant, 55 se battaient pour des associations locales et 10 étaient des employés de l’Administration communale.

Le bourgmestre Pecquois s’est plutôt bien défendu en éliminant d’emblée 21 candidats avec une première question portant sur le nom du club de foot où évolue Romelu Lukaku (Inter de Milan).

Sur les six premières questions - soit celles à choix multiples, les autres portant sur un thème unique - Aurélien Brabant n’aura commis que deux erreurs, ce qui impliquait la récupération de deux candidats préalablement éliminés. Une chance qui a notamment souri à Flore, la bibliothécaire.

À l’issue de la 6e question, il ne restait plus qu’un seul candidat en lice, Frédéric, éliminé par contre à la question suivante. Toutefois, comme le bourgmestre ne put citer le pays d’origine de Farah Diba (dernière épouse du chah… d’Iran), il fallut encore récupérer un candidat, ou plutôt une candidate en la personne de Nathalie, employée à la comptabilité communale.

Laquelle fut éliminée à la 9e question portant sur l’année d’adoption de la loi sur le repos dominical à laquelle Aurélien ne parvint pas non plus donner la bonne réponse (la loi a été votée en 1905 et non en 1876 ou en 1831).

Ce qui eut pour conséquence qu’il se retrouva en final face à une nouvelle candidate repêchée qui n’était autre que Gaby, l’épouse de l’ancien bourgmestre Marc D’Haene.

«Gaby était un peu dans l’opposition ce soir, mais il n’y a qu’un élu à l’issue de ce jeu et l’élu, c’est vous, monsieur le bourgmestre», précisa jean-Michel Zecca, après avoir constaté que Gaby n’avait pas donné la bonne réponse à la dixième et dernière question portant sur la nationalité de compositeurs classiques. La question qui permit au bourgmestre de Pecq de remporter le «quitte ou double». EdA

Encouragé par les candidats en délire, Aurélien Brabant décida de tenter le «quitte ou double» à l’issue duquel il pouvait certes doubler la somme d’ores et déjà acquise - 1 000€ - mais aussi tout perdre en une fraction de seconde. Cela, avec une question qui portait justement sur l’anagramme de «question» - «qui est-on?» - et qui devait lui porter chance; c’est donc la somme de 2000€ qui reviendra finalement à l’école Saint-Martin. Le Bourgmestre avait toutefois préalablement annoncé qu’il reverserait une partie des bénéfices d’un événement récent à l’école si, par malheur, il devait se tromper pour cette ultime question et tout perdre… L’honneur est sauf.