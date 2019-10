P1: Le derby de la Molignée et le duel d'ex-P2 à suivre en direct

La dixième journée s'ouvre par un pur derby: les Biesmois accueillent leurs voisins de l'ES Molignée. Alors que les hommes de Xavier Thiry sont au pied du podium et restent sur une série de 6 matches sans défaite, les Molignards ont connu un démarrage moins fulgurant. Avec 4 partages lors des 5 premières rencontres et des défaites chez le leader et son dauphin, le capital points a mis du temps à décoller à Molignée où le premier tiers de championnat n'était pas des plus aisés.

Une demi-heure après le coup d'envoi de ce duel de voisins, c'est une opposition aux accents de P2 qui débutera puisque le champion de P2B 2019 affronte les Coalisés de Fernelmont-Hemptinne, finalistes du tour final de deuxième provinciale la saison dernière. À 20h, le leader taminois reçoit les promus de Neffe. Les joueurs de Max Laloux peuvent-ils aller forcer le géant sambrien au faux pas ? Les Neftis ont déjà 5 partages au compteur, un sixième est-il posible ? Pour clôturer la soirée, Loyers (3e au classement) tentera de relever la tête après sa première défaite - qui plus est à la maison - face à Profondeville. Cela se passera sur le terrain de Beauraing.

Le programme de la 10e journée

SAMEDI

19.30 Biesme - Molignée

20.00 Chevetogne - Fernelmont-Hemptinne

20.00 Tamines - Neffe

20.00 Beauraing - Loyers

DIMANCHE

15.00 Grand-Leez - Wépion

15.00 Condrusien - Pesche

15.00 Nismes - Andenne

15.00 Profondeville - Rhisnes