L'alimentation durable à l'honneur tout le week-end à Bruxelles

(Belga) La quatrième édition des rencontres Good Food, organisées par Bruxelles Environnement, auront lieu de vendredi à dimanche. Au programme: visites de potagers, dégustations, recettes, zéro gaspillage... L'événement, qui met à l'honneur l'alimentation durable, s'achèvera sur une grande fête à la Good Food dimanche à Tour et Taxis.

Les Bruxellois pourront aussi, tout au long du week-end, s'essayer à l'aquaponie, système qui associe culture de plante et élevage de poissons ou encore découvrir des projets d'agriculture urbaine. Une cinquantaine d'activités auront lieu aux quatre coins de la capitale, avec notamment des ateliers gratuits de cuisine, de vermicompostage, de plantes comestibles, de tisane maison, une visite d'une épicerie sociale... Des ambassadeurs "Good Food" participeront également à des conférences sur les enjeux de l'agriculture urbaine, la préparations de repas bio, locaux et de saison à petit prix,... Une projection suivie d'un débat est aussi prévue. Cette année, en plus de toutes les activités, une grande fête à la Good Food prendra ses quartiers dimanche à Tour et Taxis, de 12h00 à 17h00, ponctuée d'un concert de l'artiste Kalune. Ces trois jours s'inscrivent dans la stratégie régionale 2016-2020 pour un système alimentaire durable en Région bruxelloise. Le programme complet est disponible sur le site https://participez.environnement.brussels/ (Belga)