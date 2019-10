Brésil: excuses d'un fils Bolsonaro pour avoir tweeté à la place de son père

(Belga) Le fait que l'un des fils du président brésilien Jair Bolsonaro tweete à la place de son père était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel: il a présenté ses excuses jeudi pour avoir publié un message sur son compte sans l'aval paternel.

"J'ai écrit un tweet sur l'emprisonnement dès la condamnation en deuxième instance sans l'autorisation du président. Je présente mes excuses à tout le monde. Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser quiconque", a écrit Carlos Bolsonaro, 36 ans, conseiller municipal de Rio de Janeiro et deuxième né des cinq enfants du chef de l'Etat. "À ceux qui se posent des questions, nous avons toujours exposé clairement notre position favorable quant à l'emprisonnement dès la condamnation en deuxième instance", pouvait-on lire plus tôt sur le compte officiel du président, un message effacé depuis. Le message en question concernait un sujet très sensible sur lequel se penche jeudi la Cour suprême, dont le jugement pourrait permettre à terme la libération de l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, honni du clan Bolsonaro. Durant sa campagne, il y a un an, Jair Bolsonaro avait souhaité voir "pourrir en prison" Lula, qui purge depuis avril 2018 une peine de 8 ans et 10 mois de réclusion pour corruption. Arrivé au pouvoir en janvier, Jair Bolsonaro s'est fait élire avec la promesse d'une tolérance zéro envers la corruption, même si son parti est actuellement embourbé dans une affaire de candidatures fictives. Parfois surnommé "le pitbull de Bolsonaro", le bouillonnant Carlos a été au coeur de diverses polémiques ces dix derniers mois et est en charge de l'abondante communication de son père sur les réseaux sociaux. (Belga)