Surpris par Ugo Humbert, David Goffin quitte le tournoi d’Anvers dès son entrée en lice

Pourtant favori du tournoi, David Goffin a été éliminé au deuxième tour du tournoi d’Anvers par le Français Ugo Humbert.

Battu en à peine 1 heure et 7 minutes, David Goffin a pris une leçon de tennis de la part du jeune Français de 21 ans. Le 14e joueur à l’ATP s’est incliné sur le score de 6-3, 6-1.

