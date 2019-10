Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: à Manchester Utd, les entraîneurs échouent aujourd’hui sur un banc de sable

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Sir Alex Ferguson a tout donné, tout gagné, tout préfabriqué. Il est parti en laissant un passé prestigieux mais a oublié de laisser un présent serein et un avenir prometteur. Pourtant il est le meilleur de tous les temps.

Sa place dans la grande Tribune de tous les honneurs est à jamais réservée mais, sous son coussin VIP, se cache la nostalgie d’une époque révolue.

United a une histoire à la fois héroïque et dramatique.

C’est puissant et émouvant. C’est un club de légende, le plus titré d’Angleterre.

Entre 1986 et 2013 Sir Alex a fait chanter le stade aux noms des Cantona, Giggs, Keane et autres Paul Scholes et Beckham. Des années dorées avec une moisson de titres.

Aujourd’hui l’équipe fait peine à voir. Et ce n’est pourtant pas faute de moyens financiers.

Depuis le départ de Ferguson, le club a dépensé plus d’un milliard d’euros en acquisition de joueurs.

Sa succession semblait assurée avec l’arrivée d’un autre écossais.

David Moyes signe pour 6 ans mais ne va rester que quelques mois.

Ryan Giggs apparaît pour un court intérim et puis s’efface également.

Il faut une autre grande gueule capable de réveiller un vestiaire. Ce sera Louis van Gaal qui devient le premier non britannique à diriger le club.

José Mourinho, le fameux «Spécial One», lui succède. C’est à Old Trafford qu’il a réalisé un de ses plus grands miracles avec Porto et ici, l’argent coule à flot.

L’argent oui mais les actions d’éclats beaucoup moins.

Ole Gunnar Solskjaer débarque mi-décembre 2018 et reste invaincu lors de ses douze premières rencontres à la tête de l’équipe (10 victoires et deux partages). Il est élu entraîneur du mois de janvier.

Il devient l’élu!

Le contrat promis est donc signé en mars 2019 mais, à partir de ce moment précis, le jeu ne suit plus.

Mike Phelan, fidèle interprète de Ferguson sur les pelouses d’entraînement, arrive pour seconder le gamin de 46 ans mais rien n’y fait. Prendre les commandes d’un navire comme celui-là exige des qualités exceptionnelles.

En championnat, lors des 16 rencontres qui suivent, les Red Devils ne vont en gagner que 4.

La saison dernière le club termine à la 6e place et à 32 points de Manchester City.

Georges Best, s’il est à jeun, se retourne dans sa tombe.

Aujourd’hui l’équipe traverse une crise majeure. Douzième au classement général avec un écart de quinze points sur le leader. Un sommet inaccessible.

Mais c’est justement cet adversaire, Liverpool, qui se déplace ce week-end à Old Trafford.

Le grand rival de toujours est dans une forme exceptionnelle. La défaite est pourtant interdite!

L’érosion est palpable à Manchester United et personne ne semble avoir de solutions.

Reste le coeur et les tripes, si nécessaire, pour honorer cet écusson de légende.

Il va falloir mélanger tout cela et faire monter la température à un haut degré de performance pour réveiller Old Trafford comme chaudron de légende.

Quand on s’appelle Red Devils, il est interdit de manquer de feu sur une pelouse.