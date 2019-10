Cessez-le-feu temporaire en Syrie et fin de l’offensive turque en cas de retrait des forces kurdes

Trump salue la «bonne nouvelle»

Donald Trump a salué jeudi la «bonne nouvelle» de la suspension par la Turquie de son offensive dans le nord de la Syrie, une annonce faite à Ankara où le vice-président américain Mike Pence s’est entretenu avec le chef de l’État turc Recep Tayyip Erdogan

«Des millions de vies vont être épargnées», a tweeté le président des États-Unis.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!