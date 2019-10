Ils ont marché contre la pauvreté à Tournai

Joli succès de participation pour la marche pour la lutte contre la pauvreté ce jeudi. Ils étaient plus de 250 à fouler le pavé tournaisien.

Les organisateurs attendaient environ 200 personnes, ils étaient près d’une centaine de plus à prendre le départ, ce jeudi en fin d’après-midi, de la marche pour la lutte contre la pauvreté depuis la place Crombez.

Plusieurs personnalités politiques, dont le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, sont venues soutenir l’événement et recevoir les revendications des manifestants pacifiques. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les détails de cette organisation.

On notera que plusieurs associations se sont jointes au mouvement mis sur pied par le groupe Solidarité Tournai, dont l’ASBL Droit au Logement, le Relais social et la maison d’accueil de l’Étape. Une halte était organisée sur la Grand-place où une chaîne humaine s’est formée et une autre à l’hôtel de ville sur le perron de laquelle les participants se sont positionnés pour la photo-souvenir. Avec l’espoir que cette opération - qui s’inscrit dans le cadre de celles menées un peu partout sur la planète lors de cette journée mondiale du refus de la misère - ne reste précisément pas qu’un souvenir, mais puisse déclencher une réelle prise de conscience collective menant à l’élaboration d’un monde plus juste et meilleur.