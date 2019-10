Une expertise psychiatrique pour Marc Dutroux? Décision attendue le 28 octobre prochain

La décision du Tribunal de l’Application des Peines (TAP) de Bruxelles devrait intervenir le 28 octobre prochain concernant la demande présentée ce jeudi par les avocats de Marc Dutroux.

Ceux-ci ont sollicité, devant le TAP qui siégeait à huis clos au sein de la prison de Nivelles, qu’un collège de cinq experts psychiatres soit désigné pour examiner à nouveau Marc Dutroux, en vue d’une éventuelle demande de libération sous conditions. L’homme, âgé aujourd’hui de 62 ans, est en détention depuis 23 ans.

Le TAP de Bruxelles a entendu jeudi la demande des avocats de Marc Dutroux et l’avis ensuite du ministère public et de la directrice de la prison. Me Bruno Dayez et Me Nicolas Cohen souhaitent qu’un collège de cinq experts psychiatres soit désigné pour évaluer l’état mental actuel de leur client, afin ensuite de réévaluer le risque de récidive dans son chef.

Si cette expertise est acceptée, et en fonction des résultats qu’elle livrerait, les avocats pourraient introduire une demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux, autrefois diagnostiqué psychopathe. Ils ont affirmé espérer obtenir une telle libération à l’horizon 2021.

Cet homme qui est présenté comme le détenu le plus haï de Belgique a été condamné le 22 juin 2004 à la réclusion à perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du gouvernement (aujourd’hui appelée mise à disposition du Tribunal de l’Application des Peines). Il a été reconnu coupable, entre autres, d’être dirigeant d’une association de malfaiteurs, d’avoir enlevé et séquestré six jeunes filles portées disparues – Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laëtitia – et d’avoir commis des abus sexuels sur celles-ci. Il a également été déclaré coupable d’avoir tué les quatre premières.