L’espoir néerlandais Edo Maas paraplégique après sa chute au Tour de Lombardie

L’espoir du cyclisme néerlandais Edo Maas, 19 ans, membre de l’équipe Sunweb (jeunes), souffre de paraplégie.

C’est la conséquence de sa chute du dimanche 6 octobre au Piccolo Lombardia, la version espoirs du Tour de Lombardie, où il a heurté une auto qui lui barrait la route, dans la descente de la Madonna del Ghisallo.

Hospitalisé à l’Ospedale Niguarda de Milan depuis, le coureur a subi plusieurs opérations au dos et au visage. Il a repris connaissance il y a quelques jours. Les médecins ont alors constaté qu’il était paraplégique à cause de la fracture au dos.

«Il est à ce stade peu probable qu’il retrouve l’usage de ses jambes», a écrit Sunweb dans un communiqué publié sur son site internet teamsunweb.com.

After a crash at #PiccoloLombardia caused severe injuries, we have an update on @EdoLM's condition.



This news is extremely difficult for Edo, his family and teammates to process. Through it all, we will always remain #TogetherForEdo?



💻 https://t.co/9sKt6cQr9r pic.twitter.com/Xm9M7Hb8A7