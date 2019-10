Le débrief du jour: Accord sur le Brexit | Attaque au marteau | Décès sur la N90

Boris Johnson et Jean Claude Juncker ont officialisé l’accord obtenu ce jeudi. Photo News

Enfin un accord pour le Brexit, une attaque au marteau dans une école anversoise, un dramatique accident à Lives-sur-Meuse, une réexpertise médicale demandée pour Marc Dutroux ou encore le décès d’un boxeur professionnel: voici ce qui a fait l’actu de ce jeudi.

1. Accord sur le Brexit

Un accord révisé sur le Brexit a été trouvé entre les négociateurs européens et britanniques, a indiqué le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker: «Là où il y a de la volonté, il y a un accord – nous en tenons un! C’est un accord équilibré et juste pour le Royaume-Uni et l’UE. Il démontre notre engagement à trouver des solutions. Je recommande au Conseil européen de l’approuver», a tweeté Monsieur Juncker.

2. Attaque au marteau dans une école

Un homme armé d’un marteau a attaqué un membre du personnel d’une école anversoise ce jeudi matin. Le service des enquêtes criminelles locales a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

3. Accident mortel sur la N90

Un accident mortel est survenu ce jeudi en fin de matinée à Lives-sur-Meuse. Un quadragénaire circulait sur la RN90 dans la direction d’Andenne vers Namur quand, seul en cause, il a perdu le contrôle de son véhicule.

4. Marc Dutroux réexpertisé?

Les avocats de Marc Dutroux demandent une nouvelle expertise psychiatrique. Dans l’optique d’une libération conditionnelle de leur client.

5. Mort d’un boxeur pro: «Les mentalités doivent changer»

Le boxeur américain Patrick Day, qui était dans un état critique depuis le violent KO dont il a été victime samedi soir, est mort à 27 ans mercredi des suites de sa lésion cérébrale, a annoncé le promoteur de combats Lou DiBella.

Neurologue de renommée mondiale, Steven Laureys (ULiège) a beaucoup travaillé sur la problématique des coups répétés à la tête dans le monde du sport. D’après lui, ce qui est arrivé cette semaine à Patrick Day n’est «malheureusement pas étonnant». Que du contraire…

