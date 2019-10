Le Salon de l’alimentation à Brussels Expo: l’Italie à l’honneur

Le Salon de l’alimentation ouvrira ses portes samedi dans les palais 7 et 11 de Brussels Expo sur le plateau du Heysel.

Programmé dès samedi, le Salon de l’alimentation à Brussels Expo proposera une offre culinaire répondant aux tendances actuelles jusqu’au 27 octobre. L’Italie sera le pays à l’honneur de cette édition. Ce grand marché couvert accueille chaque année plus de 61.000 visiteurs.

Ce sont quelque 270 exposants qui présenteront leurs restaurants, foodtrucks, produits bio et productions locales sur environ 20.000 m2. Le salon disposera d’une ‘Healthy Zone’, d’une ‘Fine Food Zone’ consacrée aux produits d’épicerie fine ou encore d’un ‘Cooking Theatre’ où les chefs se relayeront pour présenter leurs plus belles recettes. Des animations de blogueuses spécialisées en cuisine sont également prévues, de même que des dégustations. Outre la cuisine, des meubles, des vêtements et des démonstrations sportives de yoga ou de qi gong agrémenteront le programme.

La journée de mercredi sera dédiée aux enfants. De nombreuses activités leur seront réservées, parmi lesquelles des cours de cuisine adaptés, des ateliers de grimage, des initiations au hip-hop et une chasse au trésor. De plus, les enfants qui se présenteront déguisés le dimanche 27 octobre pour le Halloween Day se verront offrir une crêpe.

L’entrée est gratuite pour les personnes qui se seront inscrites en ligne au préalable et de 5 euros sur place. Un visiteur dépense en moyenne 80 euros au salon.