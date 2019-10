Une rétrospective des œuvres du peintre Albert Raty en 2020

Une rétrospective qui sera dédiée au peintre ardennais à l’occasion du cinquentenaire de son décès.

L’Office du Tourisme de Vresse-sur-Semois et le Centre d’Interprétation d’Art organiseront, en 2020, une rétrospective des œuvres du peintre ardennais Albert Raty (1889-1970) dans le cadre du cinquantenaire de son décès.

À cet effet, l’Office du tourisme et le Centre d’Interprétation d’Art invitent les possesseurs d’œuvres de cet artiste à se manifester, s’ils désirent exposer leurs tableaux au public. Outre cette rétrospective qui se tiendra au Centre d’Interprétation d’Art de la Fondation Chaidron-Guisset, de nombreux événements et festivités seront organisés dans le village, comme des balades thématiques, des cycles de conférences, etc.

Originaire de la ville de Bouillon, Albert Raty a passé une grande partie de sa vie dans les Ardennes namuroises, notamment dans le village de Vresse-sur-Semois. Sourd et muet, il peignait principalement des paysages et autres scènes du genre de la région qui lui ont permis de devenir une véritable icône locale.

La rue principale de la localité porte d’ailleurs aujourd’hui son nom.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à info@fondation-chaidron.be ou au 061/58.92.99.