«Guerre» et «insultes»: l’expérience surréelle des footballeurs sud-coréens au Nord

La diplomatie du sport en échec

La rencontre avait beau être historique, l’agence officielle nord-coréenne KCNA a fait le minimum dans son compte-rendu. Une seule phrase: «Le match d’attaque et de contre-attaque s’est terminé par un nul.»

De son côté, le quotidien sud-coréen Joongang Daily se montrait ce jeudi ironique dans un éditorial: «Nous devrions peut-être juste remercier la Corée du Nord d’avoir permis que nos joueurs de football rentrent sains et saufs.»

«Comment la Corée du Sud peut-elle envisager coorganiser les Jeux olympiques avec un homologue aussi fourbe?»

Gianni Infantino a aussi confié sa déception: «J’avais hâte de voir un stade plein pour ce match historique mais j’ai été déçu de voir qu’il n’y avait aucun spectateur dans les tribunes.»

«Nous avons été surpris de cela et par plusieurs autres points, concernant notamment la retranmission en direct et les problèmes avec les visas et les journalistes étrangers», a ajouté le président de la Fifa dans un communiqué.

En l’absence de reporters étrangers, le seul écho du match est venu des sites de la Fifa et de la Confédération asiatique (AFC) qui étaient autorisés à divulguer le minimum d’informations factuelles.

Gianni Infantino avait auparavant suggéré l’idée d’une candidature commune pour l’organisation de la Coupe du Monde féminine de 2023. Mais nombre de Sud-Coréens se montrent de plus en plus sceptiques quant à la diplomatie du sport.

«Comment un pays qui interdit les retransmissions en direct et la présence de supporteurs pourrait organiser une Coupe du Monde», interrogeait un internaute.