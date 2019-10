COMPARATEUR | Argent, travail, temps libres… Êtes-vous satisfaits de votre situation et qu’en pensent les Belges?

Les Belges sont assez satisfaits de leur vie. Interrogés en 2018, ils ont attribué une note de 7,6/10 par rapport à leurs conditions de vie. La Belgique est dans le peloton de tête européen, derrière les pays scandinaves… mais des disparités ressortent.

En 2018, 6 000 ménages belges ont été interrogés dans le cadre d’une enquête sur les revenus et conditions de vie (EU-SILC). Les résultats sont positifs: le Belge est assez satisfait de ses conditions de vie. La note moyenne est de 7,6/10. Un score similaire à la dernière enquête qui remonte à 2013. «Les chiffres les plus récents au niveau européen datent de 2013 et montrent que la Belgique et ses pays voisins sont dans le peloton de tête, juste derrière les pays scandinaves», indique Statbel, l’office belge de statistique.

L’enquête a donc interrogé les membres (âgés de plus de 16 ans) de 6 000 ménages belges par rapport à plusieurs catégories. Et en cette journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, des disparités ressortent de cette étude, comme le souligne Statbel: «Les résultats montrent de grandes différences de bien-être selon la situation financière des Belges.»

Sur base des données de l’enquête, nous vous proposons de vous situer sur différents thèmes abordés dans l’enquête: argent, travail, temps libres…

Ci-dessous, vous pouvez accéder à deux comparateurs. Le premier: sur base de votre catégorie professionnelle. Le deuxième : sur base de votre âge.

En fonction de votre catégorie professionnelle

En fonction de votre catégorie d’âge