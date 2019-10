Kirsten Flipkens avance également en quarts du double à Moscou

Kirsten Flipkens est décidément des plus performantes au tournoi WTA de Moscou, disputé sur surface dure et doté de 840.130 dollars, où elle avance en effet dans tous les tableaux.

C’est ainsi qu’elle a assuré sa présence au deuxième tour du tournoi de double, quelques heures après son exploit en simple contre l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 28), dont la tête de série N.5 a été la victime en trois sets (6-3, 3-6, 6-3).

Associée à l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, pour former la paire numéro trois du tableau, elle a en effet fait respecter la logique en assumant victorieusement ce statut au détriment de la Serbe Olga Danilovic et de l’Australienne Ajla Tomljanovic.

La bataille qui a duré 1 heure et 23 minutes, a ainsi finalement tourné à l’avantage de Flipkens et Mattek-Sands: 6-7 (5/7), 6-0 et 10/6.

Le duel pour l’accession au dernier carré opposera la paire belgo-américaine au duo slovéno-russe Katarina Srebotnik – Veronika Kudermetova, qui a pour sa part pris le dessus, 7-6 (7/4), 6-3, sur la Russe Ekaterina Alexandrova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich.

En demi-finales, les gagnantes seront opposées à la paire numéro un Kristina Mladenovic (Fra) – Timea Babos (Hon), lauréate entre autres à Roland-Garros cette saison, et à Melbourne l’an dernier.