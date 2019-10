Namur prend une correction à l'Olympiacos

Les Namuroises se sont lourdement inclinées ce mercredi soir au Pirée (Athènes) face à l'Olympiacos, leur premier adversaire dans leur groupe d'Eurocoupe: 70-41 !

Groupe G (1ère journée)

Olympiacos (Grè) 70 - Namur 41

21- 9, 19- 12, 13- 10, 17- 10

On s'y attendait un peu mais la différence de niveau, entre les Grecques de l'Olympiacos du Pirée et les Namuroises de Saint-Servais est énorme, dans ce groupe de l'Eurocoupe dames.

Namur a complètement loupé son entrée en matière, la faute sans doute à la salle impressionnante des Grecques, véritable temple du basket, quasi vide cependant. Mais aussi à cause d'une maladresse évidente des Mosanes sous l'anneau ou à distance, voire de nouveau aux lancers comme face à Pepinster (4 sur 12, pour 17 sur 21 aux Athéniennes). On ne peut pas dire que défensivement ce fut mauvais (les Grecques étaient limitées à 53 points à l'issue du troisième quart-temps) mais le début et la fin de match ont été catastrophiques (21-9 après cinq minutes et encore 17 points encaissés dans les dix dernières minutes). Namur a eu de la peine à inscrire plus de dix points par période, impossible de faire douter un adversaire de la sorte ! Avec 12 points, sept rebonds et 2 assists Sofia Silva est la meilleure Namuroise.

Mais Philip Mestdagh et Benoît Aerts ont du pain sur la planche, même s'ils savaient certainement que le premier pas vers la qualification ne serait pas posé chez l'ogre grec, qui a pourtant "fait tourner" son banc hier soir, en mettant onze joueuses tour à tour sur le parquet... Et ce ne fut pourtant pas irrésistible (24 tirs réussis sur 61 seulement, pour l'Olympiacos, dont 5 sur 17 à trois points), mais juste suffisant face à de faibles Namuroises.

