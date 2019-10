Wapinvest épaule depuis 30 ans les entreprises du Hainaut occidental

Dans ses nouvelles infrastructures du zoning industriel de Orcq-Marquain (Tournai), Wapinvest a fêté mercredi soir ses 30 ans d'existence. En trois décennies, cette SA a investi 180 millions d'euros en soutien de plus de 7.500 entreprises de Wallonie picarde.

Wapinvest (invest de Wallonie picarde), un des 9 invests de Wallonie, a été lancé en 1989 par Guy Spitaels, ministre d'Etat, sous l'appellation de "Hoccinvest" (invest du Hainaut occidental).

Implantée jusqu'il y a peu à Ath, cette SA a pour mission d'accompagner et de financer les entreprises de cette région dans leurs projets. Cet accompagnement va de la création à la croissance en passant par les investissements et l'exportation. Cette société vient de déménager vers Tournai et occupe actuellement le "Negundo 4", créé par l'intercommunale Ideta dans le zoning de Orcq-Marquain.

A l'occasion de l'inauguration de ce nouveau bâtiment et du 30e anniversaire de ce fonds d'investissement, le président Christian Verdonck a tiré un bilan de des trois dernières décennies. Cette conférence de presse s'est déroulée en présence de Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon des Finances, du Budget et des Infrastructures. "Ce déménagement vers le zoning de Tournai avait pour objectif d'être au milieu de nos clients. Véritable accélérateur de développement en Wallonie picarde, notre SA a investi près de 180 millions d'euros pour soutenir quelque 760 PME, en création ou en développement, et ainsi consolider plus de 7.500 emplois en Wallonie picarde. Cette aide va de l'entrepreneur qui est seul à la société de 250 personnes. Afin de répondre au plus vite aux demandes de nos clients, notre conseil d'administration se réunit chaque mois afin de valider, ou non, les dossiers. Le plafond maximum de l'aide est de 2,5 millions d'euros par projet et par entreprise. De juin 2018 à juin 2019, l'engagement est de 25 millions d'euros. Il était de 10 millions l'année précédente. L'aide est automatisée pour les montants de moins de 100.000 euros. En moyenne ces dernières années, le pourcentage d'échec est d'environ 7%", explique le président.

Pour le futur, Wapinvest va accentuer son action afin de répondre aux demandes en matière de numérique. "Il y aura aussi la numérisation de secteurs existants. Et dans ce domaine, il y aura des demandes demain", assure Christian Verdonck.

Wapinvest couvre les arrondissements de Mouscron, Ath et Tournai ainsi que les communes de Lessines, Enghien et Silly.