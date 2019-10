Pella attend Goffin en quarts de l’European Open: «Ce n’est pas le meilleur tirage»

En quarts de finale du tournoi ATP d’Anvers, Guido Pella affrontera le vainqueur du match entre David Goffin (ATP 14/N.2) et le Français Ugo Humbert (ATP 70), prévu jeudi.

L’Argentin Guido Pella, 20e mondial et tête de série N.5, s’est qualifié pour les quarts de finale de l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers, en battant le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (ATP 88) 7-5, 7-5 au 2e tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros, mercredi à la Lotto Arena.

«Ce n’est pas le meilleur tirage au sort», a-t-il grimacé en conférence de presse après son succès sur Woo Kwon Soon.

«Je connais en effet les statistiques. Je ne l’ai battu qu’une seule fois en cinq confrontations, mais assez récemment tout de même, au Canada. Mais il a pris sa revanche (6-1, 7-5, ndlr) à Cincinnati depuis. Et je connais surtout très bien son jeu. Il est mobile, et se précipite au filet avec légèreté. De plus il va jouer à domicile, et donc bénéficier du soutien du public. Il faudra vraiment que je sois dans un bon jour, pour espérer l’éliminer chez lui. Mais cette victoire contre Woo Kwon Soon me donne la confiance dont j’avais besoin…», a conclu l’Argentin.

Cuevas rejoint Murray

L’Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 45), tête de série N.8, s’est pour sa part hissé au 2e tour à la suite de sa victoire 6-4, 6-3 sur le Bolivien Hugo Dellien (ATP 79).

Cuevas affrontera au tour suivant le Britannique Andy Murray (ATP 243). L’ancien numéro 1 mondial a battu Kimmer Coppejans (ATP 158) en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) mardi au 1er tour.

L’Américain Frances Tiafoe (ATP 53) s’est qualifié pour le 2e tour en écartant le qualifié allemand Yannick Maden (ATP 118) en deux sets 7-6 (9/7), 6-3. Il aura encore un adversaire allemand en 8e de finale: Jan-Lennard Struff (ATP 41), tête de série N.7.