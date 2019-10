Jennifer Aniston «casse» Instagram avec sa première publication

Jennifer Aniston fait ses premiers pas sur Instagram et récolte d’un coup plus de 8 millions de followers avec une seule photo. Photo News

En un seul cliché, Jennifer Aniston a réussi à «casser» Instagram en récoltant d’emblée 8,4 millions de followers… Ça promet!

Longtemps elle aura résisté à l’appel d’Instagram mais, en franchissant le pas, Jennifer Aniston ne s’attendait certainement pas à un tel raz-de-marée.

L’actrice n’a évidemment pas choisi de poster n’importe quelle photo pour faire son entrée sur le réseau social. C’est avec un selfie collector qu’elle a donc inauguré son compte.

«And now, we’re Instagram FRIENDS too. Hi Instagram» («Et maintenant, nous sommes aussi des amis Instagram. Coucou Instagram»). Entourée de l’entièreté du casting de friends», Jen a donc ravi les fans nostalgiques de la série qui vient de fêter ses 25 ans.

L’occasion de découvrir que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc sont toujours amis.